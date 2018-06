Perin alla Juventus, si chiude cash

ROMA - Un matrimonio in arrivo. E una promessa di nuovo amore. La Juve muove altri due passi verso il futuro con due mosse: l’affondo per un giocatore dal domani assicurato, Mattia Perin, e il consolidamento di un leader, con il rinnovo del contratto di Chiellini. Il prolungamento di contratto del difensore, nuovo capitano dopo l’addio di Buffon, era nell’aria da tempo e l’ufficialità è in arrivo visto che mancano soltanto alcuni dettagli della nuova intesa per tagliare il traguardo. Giorgio allungherà la sua esperienza in bianconero fino al 2020 e sarà il perno fondamentale insieme a Barzagli (anche lui prossimo al rinnovo, di un anno nel suo caso) del nuovo corso. La Juve si sta rinnovando, sta cambiando pelle e fondamentale, in questo momento di passaggio, è lo zoccolo duro rappresentato dagli uomini di maggior esperienza e peso nello spogliatoio. Chiellini è il nuovo leader riconosciuto, l’erede che raccoglierà i gradi di capitano di Buffon. Sarà lui a guidare i nuovi, da Caldara, che giocherà al suo fianco, a Perin, appunto.

INCONTRO - Ecco, il portiere. Sarà lui il vice di Szczesny, il titolare dei pali. E ieri la società bianconera ha dato un’ulteriore accelerata alla trattativa: a Milano, il direttore sportivo, Fabio Paratici, ha incontrato Alessandro Lucci, agente del quasi ex portiere del Genoa, al quale ha consegnato la proposta da trasmettere al club ligure. Si può chiudere, per i bianconeri per 11-12 milioni: solo cash, niente contropartite tecniche. Il Genoa però su qualche giocatore vorrebbe però discutere e quindi si dovrà continuare a trattare. Il presidente Preziosi era partito da una valutazione di 20 milioni, scendendo poi a 14. La Juve, invece, non era intenzionata ad andare oltre un investimento di 10 milioni, considerando che Perin andrà in scadenza nel 2019. Ora ha fatto uno sforzo ulteriore, alzando appunto l’apporto a 11-12 milioni, senza giocatori nell’affare. [...]

LA FIRMA DI CAN - E in settimana sarà finalmente il momento dell’annuncio di Emre Can alla Juve: contratto di quattro anni all’ex Liverpool che arriva a costo zero.

