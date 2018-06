Roma, c'è Piccini per la fascia. Oggi il sì per Cristante

ROMA - Un investimento italiano. Cristiano Piccini, 25 anni, fiorentino, potrebbe essere il nuovo terzino destro della Roma. Ha soltanto assaggiato la Serie A, giovanissimo, debuttando con la Fiorentina nel campionato 2010/11, per poi frequentare le categorie inferiori: Carrarese, Spezia, Livorno. Alla fine ha deciso di emigrare, firmando per il Betis e, dopo tre stagioni, per lo Sporting Lisbona. Monchi lo ha visto più volte giocare dal vivo da avversario del suo Siviglia e poi, attraverso i rapporti stabiliti con lo Sporting per Doumbia e Jonathan Silva, ha presentato un’offerta da 10 milioni, gli stessi che l’Hoffenheim aveva rifiutato per il ceco Pavel Kaderabek.

IL RETROSCENA - A facilitare i contatti è stata l’agenzia di procuratori che cura gli interessi di Piccini: si chiama Football Capital e ha tra i suoi clienti un giocatore molto importante per la Roma, cioè Alisson, rappresentato “fisicamente” dal corpulento manager brasiliano Ze Maria. Naturalmente il giocatore, classe ‘92, sarebbe entusiasta di tornare in Italia e di giocare la Champions League, che comunque ha conosciuto abbastanza bene a Lisbona: in questa stagione ha giocato 7 partite, preliminare incluso, compresa la sfida dello Stadium contro la Juventus. Di sicuro non gli manca l’esperienza internazionale, che ha fortificato anche attraverso una presenza nell’Under 21 nel 2014. Monchi, rientrato ieri sera dal weekend lungo nella penisola iberica, sembra orientato a chiudere (essendo italiano Piccini è un nome buono da inserire nelle liste della Lega). Ma nel frattempo tiene d’occhio altri profili, tra i quali il giovane tedesco Klostermann del Lipsia. Senza contare eventuali ripensamenti su Kaderabek: non si sa mai cosa può succedere. [...]

L’INCONTRO - Intanto la Roma si prepara a sistemare la pratica legata a Bryan Cristante: oggi, in occasione dell’assemblea di Lega, è stato fissato un appuntamento con l’Atalanta che dovrebbe essere risolutivo. Non ci sono troppi dubbi, Cristante ha già detto sì al contratto di cinque anni che gli ha sottoposto Monchi, ma va messo a punto l’accordo tra i club. La valutazione dovrebbe attestarsi sui 25 milioni più i bonus ma la Roma conta di abbassare il cash attraverso l’inserimento di uno o più giocatori: oltre a Defrel, che guadagna molto ma piace a Gasperini, è rimasto in ballo Gerson mentre il giovane Tumminello non dovrebbe entrare nella trattativa.

