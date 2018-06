Milan, il grande obiettivo è Depay

ROMA - Non doveva certo scoprirlo, o studiarlo. Al contrario, lo conosce talmente bene da essere tra i suoi principali pallini. Sta di fatto, però, che ieri sera Mirabelli era allo Stadium per assistere a Italia-Olanda e i suoi si sono concentrati soprattutto su Depay. Il ds rossonero, per l’attaccante del Lione, ha una vera e propria passione e vorrebbe regalarlo a Gattuso. C’è un ostacolo, però: il prezzo. Aulas, presidente del club francese, valuta il suo gioiello più di 40 milioni di euro. E, come in molti hanno già avuto modo di sperimentare, non è abituato a concedere sconti. Insomma, l’idea c’è in casa rossonera, ma di prima di metterla in pratica occorre sistemare una serie di tasselli. Ovvero, bisogna vendere. A quel punto, Uefa permettendo, ci potranno essere i margini di manovra per fare un grande colpo, altrimenti sarà necessario abbassare il tiro.

NODO SUSO - Una mano, da questo punto di vista, la darebbe la partenza di Suso. Lo spagnolo, assieme a Donnarumma, e a qualche pedina minore, è stato inserito nella lista dei sacrificabili. Visto che è costato solo 400 mila euro, l’incasso della sua cessione finirà tutto in plusvalenza: di qui la scelta, nonostante Suso sia stato uno dei trascinatori della squadra nelle ultime due stagioni. Il suo contratto prevede una clausola di uscita da 38 milioni di euro. Ecco perché, in caso di addio, Depay si potrebbe considerare più vicino. Il problema è che ancora non si è concretizzato nulla. O meglio, lo spagnolo è stato accostato al nuovo Napoli, targato Ancelotti. Ma solo nella prospettiva di mettere in piedi una sorta di scambio con Callejon, che, a sua volta, ha una clausola da 20 milioni di euro. Ovvio che l’ex-Real Madrid chiuderebbe la strada a Depay. E allora meglio verificare altre piste per Suso, vale a dire l’Atletico Madrid o un ritorno al Liverpool.

