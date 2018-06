Pjanic, futuro in Spagna? «Barcellona e Real lo vogliono»

ROMA - Il futuro di Pjanic potrebbe essere in Spagna. Lo scrive il quotidiano Marca, secondo cui sul centrocampista bosniaco potrebbe scatenarsi presto un "clasico" di mercato tra Barcellona e Real. I due club infatti avrebbero messo il nome di Miralem sul taccuino e a Marotta, secondo la ricostruzione fatta in Spagna, non dispiacerebbe affatto che si scatenasse un'asta. La Juventus così potrebbe vendere bene il suo gioiello e investire i soldi nell'acquisto di Milinkovic-Savic. E non sono sarebbero solo le spagnole ad essere attratte a Pjanic: in Inghilterra ad esempio, i due club di Manchester sarebbero pronti a investire su di lui.

