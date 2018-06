«Il Real Madrid molla Alisson? 100 milioni per Oblak!»

ROMA – Il Real Madrid non riesce ad arrivare ad Alisson? Nessun problema, c’è Oblak. Ne è convinto il quotidiano portoghese ‘A Bola’ che riporta la notizia di una possibile offerta dei blancos al portiere dell’Atletico Madrid. Non un’offerta qualunque perché la società di Florentino Perez starebbe seriamente pensando di pagare la clausola da 100 milioni di euro, cifra mai sborsata per un portiere. Oblak ha un contratto con i Colchoneros fino al 2021 e le possibilità di rinnovo sono ormai esigue: la trattativa potrebbe cominciare a sbloccarsi nel momento in cui il Real annuncerà il nuovo allenatore. E gli ultimi rumors danno in pole Antonio Conte…