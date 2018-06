«Napoli, per la porta c’è anche l’idea Cillessen»

ROMA – Il nuovo nome per la porta del Napoli arriva dalla Spagna, precisamente da Barcellona. Uno dei candidati per il dopo Reina è il secondo portiere dei blaugrana, Jasper Cillessen. Nei giorni scorsi lo abbiamo ammirato a Torino in occasione dell’amichevole tra Italia e Olanda, oggi invece il quotidiano catalano Sport lo lancia come serio obiettivo della nuova squadra di Carlo Ancelotti. Ha ventinove anni, ha giocato soltanto in Coppa del Re perché chiuso da ter Stegen ed è già stato cercato da vari club di Premier League, Liverpool in testa. E proprio per questo motivo chiederà al Barça di valutare tutte le offerte che arriveranno. Il Napoli continua a lavorare e l’olandese - che ha un clausola di 60 milioni - potrebbe rappresentare una valida alternativa ai profili che già conosciamo come Rui Patricio e Leno.