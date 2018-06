Lazio, assalto a Laxalt. No al West Ham per Felipe Anderson

ROMA - La Lazio insiste per Diego Laxalt. Tare sta lavorando per portare in biancoceleste l’esterno uruguaiano del Genoa, impegnato ora nei Mondiali in Russia: secondo indiscrezioni non ancora confermate, la società biancoceleste avrebbe già trovato un accordo e ora partirebbe la trattativa con il Genoa che valuta Laxalt 15 milioni di euro. Visti i buoni rapporti tra le due società non dovrebbero esserci problemi per un accordo, anche se il dg del Genoa Perinetti è stato vago: «Laxalt è oggetto di attenzioni ma vediamo. Noi sentiamo, poi vedremo. Se ci sono giocatori che hanno volontà di cambiare perché hanno offerte importanti che possiamo fare? Cercheremo di accontentarli». Intanto dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni di un’offerta del West Ham per Felipe Anderson. Secondo l’emittente britannica Sky Sports, Lotito avrebbe chiesto 50 milioni di euro, forti anche dell'interesse di altri club.

