Milinkovic-Savic: «Dopo il Mondiale deciderò dove giocare»

ROMA - «La pressione? Ho giocato tante partite importanti con la Lazio, sento l'importanza del Mondiale ma starò bene. Mi sono adattato subito, come se fossi qui da tanti anni, nonostante sia la mia prima coppa del mondo e ho compagni di squadra tutti esperti rispetto al Mondiale U20 vinto qualche anno fa. Il pallone dei mondiali mi piace molto, riesco a calciare con facilità verso ogni parte del campo». Così Sergej Milinkovic-Savic in conferenza stampa parla della sua esperienza con la Serbia e del mondiale da giocare, prima del quale non vuole parlare di ogni altra cosa.

Andreja, la sexy ragazza di Milinkovic-Savic

«Il futuro? Ogni giorno esce una storia nuova, sto cercando di concentrarmi solo sulla nazionale e sul mondiale, voglio pensare solo a questo. A torneo finito deciderò dove giocare», ha commentato. La Serbia affronterà domani la Bolivia in amichevole, ultimo test prima dell'esordio mundial contro la Costa Rica: «Sarà il match più importante - conclude - se dovessimo uscire dal campo con un risultato positivo, potremmo affrontare le altre due sfide con più tranquillità».

Milinkovic, un like su Instagram scatena i tifosi Juve