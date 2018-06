Roma, summit a Trigoria: Berardi sempre più vicino

ROMA - Berardi è sempre più vicino alla Roma. Anche se le parti interessate smentiscono l’apertura di una trattativa, l’attaccante calabrese è ormai una delle priorità per l’attacco. Non l’unica, perchè per l’altra fascia Monchi è pronto a presentare l’offerta per convincere l’Ajax per Kluivert. Anche il Sassuolo aspetta l’offerta della Roma e per adesso si sono mossi gli agenti dell’attaccante, oltre a un intermediario. Simone Seghedoni, accompagnato dal socio Giuseppe Galli, ieri era a Trigoria per incontrare Monchi. I due sono arrivati presso il centro sportivo alle 12,30 e sono andati via alle 14. E’ stato un primo contatto esplorativo, un focus su Berardi, perchè i due agenti non hanno altri giocatori che interessano alla Roma.

Come è noto Di Francesco vorrebbe l’attaccante che ha lanciato al Sassuolo, convinto di poterlo rilanciare in giallorosso. E’ stata indicata la strada, ma per percorrerla ci vuole tempo, perchè la Roma questa operazione può concretizzarla dopo il 30 giugno e vuole impostarla con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Sassuolo è disposto ad accettare questa condizione. Berardi spinge per questa soluzione, ha già fatto sapere al club emiliano di voler sfruttare l’opportunità di poter tornare a lavorare con l’allenatore al quale è rimasto legato. Carnevali nei giorni scorsi ha ribadito la linea della società, che non intende trattenere giocatori scontenti, ma l’affare deve essere fatto in tre. Berardi, tornato in Nazionale, sa che certi treni non passano sempre e vuole sfruttare questa occasione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport