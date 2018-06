Sorpresa Berardi: è a Roma per il matrimonio di Politano

ROMA - Domenico Berardi è a Roma anche se, almeno per il momento, il calcio non c'entra. L'attaccante del Sassuolo, corteggiato in modo insistente dal ds romanista Monchi, in attesa di capire se il suo futuro professionale sarà colorato di tinte giallorosse, si è concesso una giornata nella Capitale per festeggiare il suo amico e compagno di squadra (e Nazionale) Matteo Politano che alla chiesa di San Pietro in Montorio sul Gianicolo ha sposato la sua compagna Silvia di Vincenzo. Ovviamente non sono mancati gli scatti social che hanno scatenato nei commenti le reazioni dei tifosi della Roma: "Vieni da noi, Re Domenico", "Beh...giá che ci stai...via Pontina, uscita Trigoria, chiacchierata, giro per il centro sportivo, firmetta, saluto e ci si vede tra un mese! Poi torni per la cena!", alcuni dei commenti più eloquenti.

