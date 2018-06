De Laurentiis: «Jorginho al City, si chiude»

ROMA - «Penso che Jorginho al City si possa chiudere nei prossimi giorni. Tutti è possibile, abbiamo ottimi rapporti con il Manchester City e i loro rappresentanti, ma dobbiamo trattare. Manca ancora l'accordo definitivo sul prezzo del cartellino del giocatore ma siamo vicini alla conclusione, grazie anche al loro avvicinamento in questi giorni». Con queste parole, secondo il virgolettato riportato dal Manchester Evening News, Aurelio De Laurentiis avrebbe annunciato l'addio al centrocampista chiave della manovra del Napoli di questi ultimi anni, conquistato dalle sirene inglesi a tal punto da rinunciare anche a far parte del nuovo corso Ancelotti. L'affare si dovrebbe chiudere per una cifra poco superiore ai cinquanta milioni di euro.

