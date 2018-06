Roma, annuncio "mascherato": Kluivert in arrivo

ROMA - Prima i suoi "like" alle foto della Roma, poi le parole del padre Patrick («I giallorossi sono una buona soluzione, al 90% lascerà l'Ajax»). Gli indizi che parlano di un Justin Kluivert presto nella Capitale non mancano. Se ne cercavate un terzo, (quasi) definitivo, eccolo, lo fornisce direttamente l'account del club: un disegno degli acquisti di Monchi, con sullo sfondo una sagoma con il dito in alto. Guarda caso proprio il modo di esultare del giovane olandese.

Insomma, ormai l'affare si può dare per fatto: Kluivert presto, molto presto, diventerà ufficialmente un giocatore della Roma. Sarà il quarto acquisto di un inizio mercato scoppiettante, soprattutto se paragonato al maggio/giugno dell'anno scorso, quando a Trigoria si pensava solamente a vendere. Invece, dopo Coric, Marcano e Cristante, ora è in arrivo anche la freccia olandese.