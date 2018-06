Verdi ufficiale al Napoli: sei ore di visite mediche a Roma, poi l'annuncio

ROMA - Simone Verdi si lega al Napoli. L'attaccante ha firmato un contratto quinquennale con il club azzurro dopo le visite mediche a Villa Stuart. L'ormai ex Bologna era stato già vicinissimo al Napoli a gennaio. De Laurentiis e Giuntoli non l'hanno mai perso di vista. Ora per 25 milioni Ancelotti avrà un giocatore capace di giocare sia come vice-Insigne che come vice-Callejon, senza contare la sua capacità quasi unica di calciare le punizioni con entrambi i piedi. Dopo oggi, Verdi andrà in vacanza, per ricaricare le pile e presentarsi riposato e con le motivazioni a mille il 9 luglio, giorno del raduno a Castel Volturno.

IL COMUNICATO - «Il Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bologna le prestazioni sportive di Simone Verdi che ha sottoscritto un contratto per le prossime cinque stagioni agonistiche. Simone Verdi è nato a Broni, in provincia di Pavia, il 12 luglio 1992. Cresciuto nelle giovanili del Milan, in rossonero ha giocato soltanto due partite in coppa Italia nel 2009/10 prima di passare al Torino: 12 presenze nella serie B-2011/12 e 4 nella serie A-2012/13. A gennaio del 2013 il passaggio alla Juve Stabia, in serie B con 20 presenze. Dall’estate del 2013 all’Empoli: un anno in B (40 presenze e 5 gol) e, dopo la promozione, 26 presenze ed una rete nella serie A-2014/15. Dopo la breve esperienza all’Eibar, in Spagna, con 9 presenze nella Primera Division, nel gennaio 2016 il ritorno in Italia, al Carpi: 8 partite e 3 gol nella serie A-2015/16. Nell’estate del 2016 il passaggio al Bologna con 62 presenze e 16 gol in questi ultimi due tornei.

Quest’anno è arrivato in doppia cifra firmando ben dieci gol. In carriera vanta giusto 100 presenze, con 20 gol, in serie A. L’esordio nella massima serie risale al 30 settembre 2012 in Atalanta-Torino 1-5 quando Ventura lo ha fatto esordire subentrando a Cerci al 78’. Il primo gol proprio al San Paolo in Napoli-Empoli 2-2 del 7 dicembre 2014 con la rete dello 0-1 al 19’. Sono 72 le partite in serie B e 9 quelle nella Primera Division spagnola. In più ci sono 11 presenze, con 3 gol, in coppa Italia e 4, con una rete, in Coppa del Re. In Nazionale vanta 5 presenze ed una rete nell’Under21 e 4 presenze nella Nazionale maggiore».

ORE 21 - L'ANNUNCIO SU TWITTER: #WELCOMEVERDI

19.30 VISITE TERMINATE

Dopo una lunga attesa sono terminate le visite mediche di Verdi. Un problema ai macchinari alla base dei ritardi nella fine dei controlli

16.30 - Iniziata la seconda parte di visite mediche. Supervisiona anche Mariani

15.20 - E' terminata la prima parte di visite mediche.

15.10 - A Villa Stuart è presente anche il procuratore di Simone Verdi, Donato Orgnoni

14.25 - Nel pomeriggio dovrebbe arrivare il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis per dare il bevenuto al primo acquisto dell'era Ancelotti

Verdi a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli

14.10 - Non sono previste dichiarazioni ufficiali di Verdi, come ha precisato il direttore della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo

13.30 - Verdi è stato portato direttamente a Villa Stuart, dove sta effettuando le visite mediche.

13.00 - Verdi è arrivato a Roma Termini dopo 3 ore di viaggio con il treno che ha preso questa mattina a Milano.