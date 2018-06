Inter, si avvicina Malcom: il Bordeaux abbassa le pretese

MILANO - Inter valuta, studia, attende segnali: resta vigile sugli obiettivi, lo scenario attuale porta a una trattativa per Malcom da sistemare. Alle condizioni di Ausilio, s'intende, perché pare proprio essersi sgonfiata la pretesa del Bordeaux. Per un giocatore che piace sì in Europa ma ha ancora molto da dimostrare, anche per la giovane età. Il brasiliano, col suo carico da dodici gol nell'ultima stagione, è un richiamo invitante per il mercato che decolla. Politano invece va messo in standby qualche giorno - giovedì l'Inter tornerà alla carica col Sassuolo - e nel frattempo ci si muove sulla pista estera. Quella che intriga come Malcom, appunto: la dirigenza nerazzurra vorrebbe il prestito con diritto di riscatto. Una formula fac-simile di quella che, nelle ultime due finestre di mercato, portava a Milano prima Cancelo e poi Rafinha. A seguire, avanti tutta su Nainggolan: con la Roma bisogna sedersi al tavolo delle trattative.

MALCOM FREME - Il week- end produce indicazioni, più che novità: in questo caso, è preludio a una settimana comunque calda nel mercato interista. Malcom ha con sé l'etichetta di giocatore costoso: precisa volontà di Martin, presidente del Bordeaux, per far lievitare il costo del cartellino agli occhi delle big europee. Il brasiliano ha nell'Inter una destinazione gradita, vorrebbe trasferirsi a Milano: c'è sempre quella possibilità di esordire in Champions - solo nell'ultima stagione il bomber dei francesi si è visto all'opera in Europa League - e alzare il livello dopo i suoi tre anni in Ligue 1. Sul piatto ci sarebbero cinque anni di contratto da offrire al giocatore. Prestito con diritto di riscatto, quindi, che si può prendere in considerazione. Un terreno sul quale l'Inter sa come muoversi. Anche con cifre che si aggirano intorno ai quaranta milioni, basta che non ci siano obblighi.

