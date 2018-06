MADRID - Ottimismo in Spagna sul possibile arrivo di Alisson al Real Madrid. Secondo "Marca", i blancos arriveranno a un accordo con la Roma a fronte della distanza attuale fra domanda e offerta: i giallorossi chiedono 70 milioni di euro per il portiere brasiliano, il Real ne offre 50 e si potrebbe così chiudere a metà strada per 60 milioni. (ha collaborato Italpress)