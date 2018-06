Ufficiale: Sabatini alla Sampdoria

GENOVA - La sedia lasciata vuota da Daniele Pradè è stata occupata in tempo record: la Sampdoria, infatti, ha ufficializzato il colpo Walter Sabatini, ex uomo mercato di Roma e Inter. Dal 1° luglio rivestirà il ruolo di responsabile di tutta l’area tecnica blucerchiata. "Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria", ha detto il presidente Massimo Ferrero comunicando l’ingresso in società del dirigente umbro.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO