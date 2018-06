Hamsik: «C’è la possibilità di andare in Cina»

NAPOLI - «Sono ancora un giocatore del Napoli ma c'è l'opportunità di andare in Cina». Marek Hamsik gela i tifosi azzurri a margine di un evento benefico a cui ha partecipato in Slovacchia. Il centrocampista ha sottolineato che la trattativa è ancora in corso: «Al momento nulla è cambiato, ho detto al presidente che c'è questa opportunità di un trasferimento in Cina, ma al momento non ci sono novità». Hamsik è nel mirino del Tianjin Quanjian, l'ex squadra allenata da Cannavaro e ora dal portoghese Paulo Sousa in cui giocano Pato e Witsel, e dello Shandong Luneng, attuale club di Pellé.