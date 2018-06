«La Roma ha offerto Manolas al Barcellona»

ROMA - Manolas offerto al Barcellona? Secondo il Mundo Deportivo il club giallorosso avrebbe chiamato i blaugrana per proporgli il centrale greco, e non sarebbe nemmeno la prima volta. Il Barcellona comunque ha puntato su Yerry Mina e considerate le difficoltà ad adattarsi del Colombiano avrebbe trovato l'alternativa in Lenglet, la cui operazione sarebbe quasi chiusa. Valverde conosce bene Manolas anche se non si sono incrociati all'Olympiacos. Manolas si è messo in mostra segnando il gol che ha eliminato il Barcellona ai quarti di Champions. La sua esultanza, nella storica rimonta, ha fatto il giro del web.