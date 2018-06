CAGLIARI - Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli tratta con il Napoli Grassi e Tonelli, due giocatori che piacciono anche a Maran e che andrebbero a rinforzare difesa e centrocampo. Soprattutto il secondo, dopo l'addio probabile di Andreolli, sarebbe un acquisto fondamentale, anche se non è mancino di piede. Il primo è stato controriscattato dalla Spal, e potrebbe fungere per i partenopei come preziosa pedina di scambio con i sardi per arrivare a Barella.

