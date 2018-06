Anche il Frosinone vuole Antonucci

FROSINONE - Il Frosinone neopromosso in Serie A necessita di un leader del reparto arretrato: Leandro Castan, Nicolas Burdisso o Dario Dainelli corrispondono al profilo cercato dal ds ciociaro Giannitti; il primo rientrato nella Roma dopo l’esperienza di Cagliari, mentre gli altri due senza contratto dopo l’ultima stagione rispettivamente con il Torino e con il Chievo. Nello stesso tempo i gialloblu si stanno muovendo per attaccanti giovani e di prospettiva: oltre a Jallow del Chievo, altri due nomi sono quelli di Andrea Pinamonti dell'Inter, desiderato dal Genoa, e Mirko Antonucci della Roma, entrambi molto difficili da raggiungere. Al fantasista giallorosso sono interessate da tempo Sassuolo, Parma e Torino, con Monchi che valuta eventualmente solo un prestito e non intende cederlo a titolo definitivo.

