TORINO - Dopo Emre Can e Perin, ecco il terzo colpo di mercato della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Valencia per l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo. La Juve si è assicurata il forte laterale portoghese, che nell'ultima stagione ha giocato con l'Inter, per 40 milioni di euro. Il classe '94 firmerà un contratto di 5 anni a tre milioni di euro a stagione e domani sarà a Torino dove mercoledì svolgerà le visite mediche al JMedical.