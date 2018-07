«Psg, Bonucci ha detto sì. Ritroverà Buffon»

ROMA - Ieri Gigi Buffon ha salutato la Juventus e nelle prossime ore sarà annunciato come nuovo giocatore del Psg. Ma nella capitale francese potrebbe ritrovare un ex compagno di squadra in bianconero. Secondo "Le Parisien", Leonardo Bonucci vorrebbe lasciare il Milan dopo la stangata Uefa e nel suo futuro potrebbe esserci proprio il Psg. Il nuovo allenatore Thomas Tuchel intende portare avanti la difesa a tre ma gli unici centrali in rosa sono Marquinhos, Thiago Silva e Kimpembe. Bonucci, che ben conosce questo sistema, sarebbe il rinforzo ideale. Il centrale rossonero avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento e il costo del cartellino, visti i problemi di fair-play finanziario del Milan, non dovrebbe essere eccessivo. (in collaborazione con Italpress)