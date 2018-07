In Brasile: «Malcom-Inter, è fatta per 40 milioni»

ROMA – In Brasile sono sicuri: Malcom è a un passo dall’Inter. Il giovane esterno del Bordeaux passerà al club nerazzurro per circa 40 milioni di euro. Le visite mediche sono già fissate e l’ex club del brasiliano, il Corinthians, guadagnerà circa 1,4 milioni di euro vale a dire il 3,2 % della rivendita. Nel frattempo il 21enne è tornato ad allenarsi con il club di Ligue 1, come testimoniato dall’ultima foto pubblicata sui propri account social. Tanti commenti, manco a dirlo, sono di quei tifosi nerazzurri che aspettano di vederlo all’opera: «Siamo a braccia aperte pronti ad accoglierti».

??7???? Un post condiviso da Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97) in data: Lug 1, 2018 at 12:41 PDT