Napoli, addio Lainer: il Salisburgo chiude la fascia destra

NAPOLI - Addio Lainer. Il Salisburgo - a sorpresa - chiude la fascia destra del Napoli, che ora dovrà dirottare altrove le proprie attenzioni per un fluidificante: «Lainer non è più trasferibile - ha dichiarato Cristoph Freund, direttore sportivo del club austriaco - Capiamo che questa è una occasione forse unica della sua carriera, ma per noi sarebbe praticamente impossibile trovare un sostituto di Lainer». Napoli e Salisburgo già nei giorni scorsi s’era allontanati e il primo strappo risale all’altro giorno ed è stato determinato dalla differenza della valutazione sul laterale difensivo: gli austriaci hanno ritenuto insufficienti i 12 milioni offerti dal Napoli, tre in meno di quello che consideravano la cifra giusta per chiudere l’operazione. Che ora, invece, salta (forse....).