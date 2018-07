Intrigo Chelsea, Sarri in stand-by

NAPOLI - Welcome back boys. E bentornato anche Antonio Conte: l’attuale allenatore del Chelsea. Comincia così, con un messaggio di saluti del club inglese ai giocatori che non hanno preso parte al Mondiale, la stagione 2018-2019 dei Blues. Una stagione ancora tutta decifrare, considerando il mistero della panchina: perché Abramovic vuole Sarri e il dato è chiaro a tutti, ma la trattativa con il Napoli non si sblocca e ieri mattina a Cobham, insieme con Fabregas e gli altri, s’è presentato anche lui. Conte. L’allenatore in carica fino a nuovo ordine: in campo però non s’è visto, per niente, e anzi sembra che sia rimasto in sede per tutto il tempo. Magari a parlare con la dirigenza. A proposito: ieri a Capri, dove sono in vacanza De Laurentiis e Ancelotti, è comparso anche il mega yacht di Abramovic. Circostanza curiosa, curiosissima, anche se la presenza del magnate russo sull’isola non è stata confermata. Ancelotti al Napoli, le reazioni dei tifosi

LONDRA E CAPRI - E allora, l’ennesimo capitolo della storia. Una storia che a tratti sembra un romanzo e in certi casi una specie di legal thriller, considerando la mole di avvocati al lavoro: tutti impegnati a cercare un accordo con il Napoli e dunque la chiave che dovrà aprire le porte del Chelsea a Sarri. E magari anche a Jorginho, promesso sposo del City di Pep che all’improvviso è rientrato nei meandri di questo giro molto complesso. Di certo, le pagine scritte ieri hanno vivacizzato un sabato estivo altrimenti tipico di mercato: ovvero, piuttosto noioso. Da Londra: dove in mattinata sono andati in scena il raduno dei Blues e lo sbarco di Conte, ancora sotto contratto e regolarmente presente negli uffici. A Capri: teatro della vacanza di De Laurentiis, Ancelotti e famiglie e poi, nel pomeriggio, anche porto d’attracco di Eclipse. Il secondo yacht più grande del mondo di proprietà di Abramovic.

