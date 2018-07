Calciomercato Torino ufficiale: preso Meitè. Barreca al Monaco

TORINO - Il Torino ha annunciato l'arrivo del mediano francese Meitè, con una nota nella quale il club granata ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo dall'AS Monaco il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meité". Classe 1994, Meitè ha militato con Auxerre, Lilla, Zulte Waregem, Monaco e Bordeaux. Il presidente Cairo ha salutato così il nuovo arrivato: "Soualiho Meité è un centrocampista dotato di importante struttura fisica e di buonissima tecnica. Nel suo ruolo è un interprete moderno, un calciatore polivalente che sa agire in tutte le zone della mediana. Ragazzo ambizioso, nel Toro troverà l’ambiente giusto per lavorare bene e compagni che parlano la sua stessa lingua: condizioni essenziali per agevolare il suo ambientamento nella nuova realtà e permettergli di esprimere tutto il suo potenziale. A nome della Società sono lieto di accogliere Meité con un affettuoso saluto: benvenuto in granata! Sempre Forza Toro!". Percorso inverso, invece per Barreca: il club granata ha infatti comunicato la cessione "a titolo definitivo all’AS Monaco Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca".