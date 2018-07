CATANIA - Il Catania annuncia il colpo Andrea Vassallo: il classe 1997 arriva in Sicilia con la formula del prestito dal Bologna. Nella stagione 2017/18, vissuta in Serie C con la maglia della Carrarese, l'esterno offensivo cresciuto nel Milan ha giocato 35 partite e realizzato 6 reti.

