LECCE - Rinforzo in difesa per il Lecce: la società salentina ha infatti acquistato dal Novara il cartellino di Marco Calderoni, terzino sinistro classe '89 che ha militato in Piemonte nelle ultime due stagioni. Il difensore, che vanta 285 presenze nella serie cadetta, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020 ed è già a disposizione del tecnico Liverani in ritiro.

