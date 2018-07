Napoli, c'è l'offerta per Sabaly

ROMA - La questione degli esterni. Proprio così, al plurale: sia perché il Napoli sta cercando di chiudere con una certa fretta l’acquisto di un uomo nuovo per completare il parco degli interpreti delle fasce, sia perché il nodo-Ghoulam sembra risultare un tantino più complesso di quanto si potesse pensare. Ovvero: comincia a serpeggiare un certo pessimismo sulla possibilità di recuperare Faouzi in tempi brevi, e anzi a quanto pare per lui potrebbero anche essere necessari due o addirittura tre mesi per rivederlo abile e arruolabile. Si vedrà: tutto dipende dall’evoluzione delle prossime settimane. E nel frattempo ieri il ds Giuntoli s’è spostato a Milano: si tratta con il Bordeaux l’acquisto di Youssouf Sabaly, e parallelamente continua anche il pressing sull’Inter per Danilo D’Ambrosio, un jolly delle fasce forse più adatto alle esigenze del momento, che però Spalletti non ha alcuna intenzione di lasciare andare. [...]

A MILANO - Ieri, dicevamo, il ds Giuntoli ha lasciato il ritiro in Trentino e s’è trasferito a Milano per sfruttare gli ultimi due giorni di grande attività prima della tradizionale pausa del weekend. Il primo nome sulla lista, dopo il congelamento dell’acquisto dell’austriaco Lainer, il grande prescelto della scrematura primordiale giunto a un passo e poi bloccato improvvisamente dal Salisburgo, resta quello di Sabaly. Esterno destro francese di 25 anni con la cittadinanza senegalese che ha anche giocato il Mondiale in Russia al fianco di Koulibaly.

