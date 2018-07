Lazio, c'è R7: ecco come può arrivare Ramires

ROMA - Lui è R7, senza la C di Cristiano Ronaldo. Un mese a cercarlo in tutto il mondo. Il Mister X, la Ronaldata della Lazio, può essere Ramires Santos do Nascimento, per gli amici Ramires. La R è l’iniziale del cognome, il 7 è il suo numero preferito. E’ lui o non è lui? In Brasile puntano su questo nome, è stato il sito “chuteirafc” a rilanciarlo ieri, quando in Italia era già sera. A metà giugno era stato associato ai biancocelesti dal portale “anoticia”, la news era passata inosservata. Da giorni la raffica di nomi s’era intensificata. Ora ecco Ramires. E’ sotto contratto con lo Jiangsu Suning, ma non si è presentato in ritiro, è in uscita, punta a svincolarsi. R7 s’avvicina moltissimo all’identikit conosciuto: 31 anni, centrocampista affermatissimo, pluricampione con il Chelsea, ha vinto una Premier, una Champions e un’Europa League. Ex nazionale brasiliano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008, ingaggio stellare. Può essere inquadrato come uno alla Klose, alla Leiva. Direte: ma come fa a prenderlo la Lazio? Si diceva lo stesso in passato. Ramires è stato acquistato dal gruppo Suning, proprietario dell’Inter, il 27 gennaio 2016 per 28 milioni di euro, ha firmato un contratto da oltre 10 milioni a stagione. E’ gestito da Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, sono i manager di Leiva e Felipe Anderson, hanno chiuso la cessione di Felipe al West Ham. Può essere questa la chiave di tutto.

