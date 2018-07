Calciomercato Atalanta, si valutano le offerte per Berisha

BERGAMO - Etrit Berisha resta nel mirino di alcuni club francesi: l'Atalanta non rifiuta di valutare nessuna offerta a priori, e le considererà tutte, ma l'intenzione della dirigenza orobica è quella di trattenere il portiere albanese, arrivato dalla Lazio nell'estate 2016. Restando in tema portieri, il serbo classe '96 Boris Radunovic non si è presentato al ritiro della Salernitana: il prestito ai granata sta per saltare.

