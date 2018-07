Dall'Inghilterra: «Chelsea, pronti 10 milioni per Reina»

LONDRA (INGHILTERRA) - L'avventura di Pepe Reina al Milan potrebbe essere già ai titoli di coda: secondo "The Sun" il Chelsea è pronto a investire 9 milioni di sterline, poco piu' di 10 milioni di euro, per regalare a Maurizio Sarri il 35enne portiere che lo ha accompagnato nella sua avventura al Napoli. Reina è approdato in rossonero a parametro zero e Sarri lo vorrebbe come sostituto di Thibaut Courtois, sempre più vicino al Real Madrid. Intanto, il Chelsea continua a spingere per Daniele Rugani, ma la Juventus fa muro: secondo la stampa inglese, Roman Abramovich è disposto a rilanciare, offrendo 45 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro, per il centrale ex Empoli, anche lui in passato alle dipendenze di Sarri. (In collaborazione con Italpress)