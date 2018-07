Lazio, Lotito porta i rinnovi

AURONZO - Lotito porta i rinnovi. Il presidente è atteso ad Auronzo di Cadore, c’è chi dice che potrebbe arrivare oggi, si sa che ha assicurato la sua presenza giovedì. Il sindaco della cittadina cadorina lo attende per la festa prevista dopodomani al Palaroller, varrà come presentazione della nuova Lazio. Per giovedì sono programmati impegni in Lega, il patron arriverà in montagna appena possibile. Lotito è abituato a piombare in ritiro ogni anno, di solito lo fa nei giorni che precedono la partenza. Fa base a Cortina, nella sua residenza invernale. E i blitz nell’hotel della squadra sono continui. Il presidente gestirà di persona i rinnovi di Immobile e Radu, sono diventati prioritari dopo certe voci di mercato.



CIRO D’ORO - Il super bomber della Lazio, dribblando domande sul futuro, utilizzando qualche silenzio e diverse smorfie, a giugno ha fatto intendere d’aspettarsi un nuovo ritocco d’ingaggio. Dopo i 41 gol segnati l’anno scorso un eventuale trasferimento gli avrebbe permesso di guadagnare minimo 5 milioni di euro. Lotito non si fa prendere per la gola da nessuno, ma è disposto a concedere un nuovo regalo al suo attaccante. Immobile, dai 2,2 milioni più bonus attualmente percepiti, può passare ad una base fissa di 3 milioni, la cifra sarebbe corredata dai bonus. L’aumento scatterebbe subito, la data della scadenza contrattuale rimarrebbe invariata (giugno 2022), non sarebbero previsti prolungamenti. Nessuno, nell’era lotitiana, ha mai ottenuto uno stipendio così ricco, il tetto ingaggi negli ultimi anni è stato fissato attorno ai 2,5 milioni di euro (era lo stipendio di Klose). La Lazio ha riconosciuto stipendi da oltre 2 milioni, contemporaneamente, a pochi giocatori per non appesantire le casse di Formello. Le cose starebbero cambiando: Immobile viaggia verso il ricco ritocco, Leiva percepisce già 2,2 milioni con i bonus, può arrivare Ramires (Jiangsu), per lui si farebbe uno strappo alla regola, gli verrebbe riconosciuto un maxi-ingaggio da 4 milioni più bonus. E il “record” d’ingaggio di Immobile sarebbe subito riscritto. Lotito, i soldi, li prenderebbe dalla cessione di Milinkovic.



RADU - Attende il presidente anche Stefan Radu, uno dei capitani, il senatore di militanza più lunga. Ha ricevuto un’offerta dal Fenerbahçe, l’ha rifiutata. In Turchia l’avrebbero ricoperto di soldi, vuole chiudere la carriera nella Lazio: «E’ casa mia», ripete sempre. Radu è in scadenza nel 2020, otterrà il ritocco economico e almeno un anno in più di contratto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio