La Lazio va all'attacco con Correa e Wesley

AURONZO - È sempre mercato per lui, anche nel giorno del compleanno. Oggi compie 45 anni, auguri. Igli Tare vivrà l’evento in ritiro, coincide con il decimo anno da diesse della Lazio, doppi auguri. E’ piombato ad Auronzo lunedì e s’è riunito subito con Inzaghi. Dal vertice di mercato sono rimbalzate notizie, conferme, smentite su trattative, rumors, nomi. Inzaghi e i tifosi, dopo Proto, Durmisi, Acerbi e Berisha, aspettano i rinforzi clou. Tare, il regalo, almeno uno, spera di consegnarlo al tecnico e al popolo biancoceleste in tempi brevi. Poi sarà la volta degli acquisti finali.



GOMEZ E CORREA - Il vertice Tare-Inzaghi è servito per mettere la parola fine, o quasi, sul Papu Gomez. Lotito non vuole investire più di 10 milioni su un giocatore di 30 anni, ha già superato la soglia per Acerbi (30 anni) e conta di centrare il colpo Ramires (31 anni) se partirà Milinkovic. Ha ripreso quota Joaquin Correa del Siviglia. Il suo nome era spuntato ad inizio ritiro, nei giorni in cui la Lazio ha valutato il profilo di Franco Vazquez, sono compagni di squadra. Correa compirà 24 anni ad agosto, è alto 1,88, risponde all’identikit tracciato dal presidente biancoceleste: al posto di Felipe (25 anni) vuole un suo coetaneo, un giocatore di talento, eventualmente rivendibile in futuro. Correa vanta un passato in serie A, ha giocato con la Sampdoria. In Spagna è sbarcato due anni fa per circa 13 milioni di euro. Gli spagnoli chiederebbero 20 milioni, devono riconoscere una parte dell’incasso alla Samp. Correa è sotto contratto fino al 2021, è argentino, ha passaporto italiano, è tesserabile da comunitario, chiede uno stipendio poco sotto i 3 milioni. In 73 partite firmate con il club spagnolo ha segnato 15 gol, ha servito 10 assist. Ha fatto esperienza in Champions (11 presenze).



WESLEY E PEREZ - Inzaghi aspetta un vice Immobile. Wesley del Bruges s’è trovato a battagliare con Perez dell’Arsenal. L’attaccante brasiliano ha regalato la Supercoppa belga al suo club, ha segnato nel match di domenica contro lo Standard Liegi. Tare ci ha puntato prima di tutti, lo porterà a Roma salvo colpi di scena. Wesley è in parola con i biancocelesti da maggio, sta aspettando con pazienza francescana, un altro si sarebbe guardato attorno. Perez resta in attesa, il nuovo tecnico Emery lo sta valutando durante la tournée che l’Arsenal sta vivendo in Oriente.



