«Juventus, se Alex Sandro va via c'è Theo Hernandez»

MADRID (Spagna) - La pesante eredità di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe essere raccolta da Edinson Cavani. Secondo "Radio Marca", i blancos starebbero pensando al Matador per colmare il vuoto lasciato dal portoghese. L'ex attaccante di Palermo e Napoli piace per diversi motivi: fa gol, il Psg lo cederebbe più facilmente visti i rapporti tutt'altro che idilliaci fra lui e Neymar, e a un costo molto più abbordabile dei vari Mbappé, Kane, Lewandowski o Hazard: un assegno da 60 milioni di euro potrebbe essere più che sufficiente per portare Cavani al Bernabeu. In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris, 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il "Sun", negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da circa 68 milioni di euro. Lloris sarebbe pronto al grande salto ma ha fatto sapere che non forzerà la mano.

Intanto potrebbe consumarsi un'altra operazione sull'asse Madrid-Torino: stando a "Marca", davanti alla possibile partenza di Alex Sandro, i bianconeri avrebbero pensato per sostituirlo a Theo Hernandez, 20enne esterno sinistro del Real. La formula sarebbe quella del prestito secco, anche perché il giocatore vuole in futuro giocarsi le sue chance a Madrid, e nei prossimi giorni è previsto un incontro fra il ragazzo, il suo agente Manuel Garcia Quilon e la società spagnola. La Casa Blanca, dal canto suo, vedrebbe bene la possibilità di mandare Theo in una squadra dove possa avere più spazio e crescere e in questo senso non va sottovalutata l'ipotesi Real Sociedad, altra squadra interessata al laterale. (in collaborazione con Italpress)