Da Higuain a Pjanic: spese folli per il Chelsea a Milano

ROMA - Il mercato è adesso. O mai più. Il Chelsea è già in Italia con Ramadani, nelle prossime ore è attesa a Milano Marina Granovskaia. Morale: capitale della moda e non solo, ora diventa un bel rimbalzo di linea. Cinque nomi, tra entrate e uscite, senza escludere altre piste. In ordine sparso: Higuain, Morata, Rugani, Pjanic e... Antonio Conte. Non chiedeteci di mettere i tasselli in ordine, è praticamente impossibile. Possiamo soltanto aggiungere una cosa essenziale: la Premier è quasi al via, l’11 agosto è dietro l’angolo. Quindi, il blocchetto degli assegni deve essere in bella evidenza: quanti ne stacchiamo? Andiamo nel dettaglio. Daniele Rugani è il chiodo fisso di Sarri. Non da giorni, piuttosto da settimane. È vero che la Juve si è distratta nelle pieghe dello scambio Bonucci-Caldara, ma la somma stanziata per il biondino è davvero considerevole. Parliamo di 55 milioni di euro con relativo ingaggio di 4,5 milioni a stagione, magari trovando il condimento giusto (bonus) per rendere il piatto più appetitoso. La domanda è: ma la Juve può cedere sia Rugani che Caldara? Sinceramente nulla escludiamo, tuttavia comprendiamo i mille quesiti. Ma di sicuro il Chelsea sbarca in Italia per perfezionare l’operazione.

MIRA NEL MIRINO - Miralem Pjanic è figlio di un ritornello. Questo: mai Allegri rinuncerebbe a uno come lui, indispensabile per le geometrie a centrocampo. Però... Se la scelta societaria fosse definitiva, avrebbero provveduto all’adeguamento del contratto: attuale ingaggio 4,5, richiesta di un paio di milioni in più a stagione per scacciare qualsiasi strega di mercato. (...)

