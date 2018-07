Calciomercato Palermo, è ufficiale la cessione di Gnahoré all'Amiens

PALERMO - Eddy Gnahoré saluta il Palermo e la Sicilia per accasarsi definitivamente all'Amiens. Il centrocampista francese di origini ivoriane classe '93, che la scorsa stagione in Serie B ha totalizzato con i rosanero 35 presenze e 4 gol, si lega ufficialmente al club transalpino in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO