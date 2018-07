Calciomercato Frosinone, c'è Danilo insieme ad Hallfredsson

FROSINONE - Il prossimo colpo del Frosinone, per il quale manca solo l’ufficialità, è quello riguardante il trentaquattrenne centrocampista dell’Udinese, Emil Hallfredsson. L’arrivo dell’islandese nel capoluogo ciociaro è previsto per lunedì mattina. Visite mediche e prime sedute a Ferentino, prima di riunirsi ai compagni che rientreranno dalla tournée canadese (2 agosto). Con lui dal Friuli potrebbe arrivare anche il centrale di difesa Danilo. Un giocatore che piace molto, così come, sempre per lo stesso ruolo, resta vivo l’interesse per Matias Silvestre della Samp.

