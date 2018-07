Lazio boom, doppio colpo: presi Badelj e Correa!

ROMA - Raffica di colpi. Due in 24 ore, uno dietro l’altro. Primo colpo: Joaquin Correa, ala sinistra. Secondo colpo: Milan Badelj, regista e mezzala. La Lazio s’è scatenata nel giorno della presentazione della squadra ad Auronzo di Cadore. Il diesse Tare, arrivato in ritiro lunedì, aveva promesso un acquisto ai tifosi. Ieri ne sono arrivati due, in tempo per fare ancora più grande la festa. Correa più Badelj, tutti e due per la Lazio. Stesso manager, Alessandro Lucci. Ha chiuso entrambe le operazioni. Sono arrivati il sesto e il settimo acquisto dopo Proto, Durmisi, Berisha, Acerbi e Sprocati. Ne manca uno, forse due: innanzitutto il nuovo vice Immobile (deve partire Caicedo). Nei piani c’era anche l’acquisto di Ramires dello Jiangsu (ex Chelsea) in caso di partenza di Milinkovic. C’è da capire se l’arrivo di Badelj chiude gli spazi a centrocampo. Non crediamo...

ECCO CORREA - E’ fatta per “El Tucu”, ha sposato la Lazio ieri: contratto di 5 anni a 1,5 milioni. Costerà 16 milioni più 3 di bonus, arriverà a titolo definitivo. Per 24 ore i club hanno trattato sulla formula, s’è provato a strappare un prestito, alla fine si è chiuso l’acquisto. Correa è atteso a Roma tra oggi e domani, effettuerà le visite mediche. Si unirà ai compagni l’1 agosto a Formello, sarà a Stoccolma per l’amichevole contro l’Arsenal (4 agosto), andrà in ritiro a Marienfeld (in Germania) il giorno successivo.

BADELJ - E’ stato vicino al Milan, poi allo Sporting Lisbona. Ha scelto la Lazio. Tare, chiudendo Correa, ha chiuso per Badelj con lo stesso procuratore. Il centrocampista croato ha firmato un quadriennale a 1,5 milioni più bonus (può raggiungere i 2 milioni).