Lazio, Correa e Badelj dopo il weekend

AURONZO - Doppio acquisto e doppio arrivo, tutto insieme, tutto sincronizzato. Correa e Badelj, da strana coppia di mercato, sbarcheranno a Roma lunedì sera e martedì effettueranno le visite mediche. I due colpi sono stati chiusi nelle stesse 24 ore, con lo stesso manager, Alessandro Lucci. Correa, il sostituto di Felipe. Badelj, un centrocampista-jolly in più, buono da vice Leiva, buono da mezzala. Il primo è arrivato dietro pagamento di 16 milioni più 3 di bonus, il secondo a parametro zero. Correa firmerà un quinquennale a 1,5 milioni più bonus, Badelj un quadriennale alla stessa cifra. Centrando i bonus possono arrivare a guadagnare 2 milioni.



LA SVOLTA - E’ successo tutto in ventiquattro ore. Al nome di Correa s’è aggiunto quello di Badelj, rimasto a spasso dopo lo svincolo dalla Fiorentina. Il manager Lucci è stato bravo ad offrire alla Lazio la doppia chance di mercato e il diesse Tare l’ha colta al volo. Per Correa il presidente Lotito ha promosso un grosso esborso, da circa 20 milioni. Lo ha fatto perché l’argentino compirà 24 anni ad agosto, il suo acquisto vale come investimento tecnico ed economico, è un talento che può essere rivenduto a cifre più alte. Non a caso nell’accordo sancito tra Lazio e Siviglia c’è una percentuale sull’eventuale rivendita, che andrebbe riconosciuta agli spagnoli. Per Badelj è bastato parlare con il giocatore, ha declinato l’invito dello Sporting Lisbona (il club portoghese ha provato fino all’ultimo a convincerlo) e ha sposato la Lazio. Correa ha vissuto in Italia per un anno e mezzo, dal gennaio del 2015 al luglio dell’anno successivo. Badelj, finalista mondiale, è sbarcato in Italia (dall’Amburgo) nel 2014. Era tra le bandiere viola, non se l’è sentita di proseguire. Con lui cresce la colonia balcanica: Badelj (croato), Lulic (bosniaco), Radu (romeno), Strakosha (albanese), Basta (serbo), Marusic (montenegrino), Durmisi (origini macedoni), Berisha (kosovaro).



Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio