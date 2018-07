«Simeone vuole il figlio all'Atletico: la Fiorentina dice no a 40 milioni»

ROMA - Più volte messi a confronto e descritti come due parallele destinate a non incontrarsi mai, sembra essere arrivato il momento in cui i destini di Diego Pablo e Giovanni si incrocino, almeno stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo "Sport". Secondo il giornale in questione infatti, dopo i colpi di Gelson Martins e Lemar, il Cholo starebbe pensando a suo figlio per rinforzare l'attacco del club madrileno e per provare a raggiungere vette importanti in Spagna e in Europa, tanto che Enrique Cerezo avrebbe recapitato alla Fiorentina un'offerta di 40 milioni per il Cholito. Offerta che però Andrea Della Valle avrebbe prontamente rispedito al mittente "facendo intendere che il valore di Giovanni è superiore a quella cifra, e che dunque il giocatore non si trasferirà dall'Italia", scrive il periodico. Più volte il presidente viola, congiuntamente a Pioli, ha riferito che Simeone è un giocatore di valore su cui puntare per il futuro. "Ora bisognerà capire se l'Atletico farà una controfferta o lascerà la manovra in stand-by" si legge ancora sul portale spagnolo.