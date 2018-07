Calciomercato Udinese, ufficiale: ingaggiato Nicolas

UDINE - Nícolas David Andrade, più semplicemente Nicolas, è il nuovo portiere dell'Udinese: il brasiliano classe '88 arriva in Friuli in prestito con diritto di riscatto dal Verona. L'estremo difensore è approdato in Italia nel 2011, proprio nella società scaligera, dopo essere cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Atlético Mineiro. Dopo cinque anni di militanza in Serie B esordisce nella massima serie nella passata stagione, collezionando con la società di Verona 37 presenze tra Campionato e Coppa Italia.

IL BENVENUTO DI PRADE' - "Nicolas è un estremo difensore con una struttura fisica potente, molto esplosivo, elastico, che fa della velocità negli spostamenti una delle sue armi principali - ha commentato il Direttore dell'Area Tecnica Daniele Pradè - Oltre ad essere coraggioso nelle uscite alte, utilizza entrambi i piedi con naturalezza. Queste caratteristiche, unite alla sua esperienza, lo rendono un ottimo innesto nella nuova Udinese".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO