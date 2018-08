ROMA – Adesso è arrivata anche l’ufficialità. La Lazio si rinforza con gli acquisti di Joaquin Correa e Milan Badelj. L’argentino è arrivato dal Siviglia a titolo definitivo per 16 milioni più 3 di bonus e ha firmato per i prossimi cinque anni, mentre il croato – svincolatosi dalla Fiorentina – si è legato ai colori biancocelesti con un contratto quadriennale. L’ex doriano conoscerà i compagni in giornata e sosterrà il primo allenamento.