Cavani-Napoli, fine del sogno. Torna a Parigi

ROMA - Il sogno è svanito, a meno di clamorosi colpi di scena. Il silenzio social, soprattutto dopo la vittoria del Psg in Supercoppa di Francia, aveva fatto sperare qualche tifoso azzurro, ma Edinson Cavani poche ore fa ha rotto il muro di privacy che si era costruito con uno di quei post che spezzano il cuore dei napoletani. Nessun ritorno in città, dove risiedono ex moglie e figli. Del resto, più volte, lo aveva annunciato anche il presidente De Laurentiis. Napoli, voci di Cavani in città: #HovistoCavani, twitter impazzito

L'aereo che lo riporta da Montevideo in Europa ha come destinazione finale Parigi. In compagnia della fidanzata e del cagnolino ha postato una Instagram Stories dal titolo "Rumbo a Paris". Andando a Parigi. Fine della telenovela estiva: Neymar e Mbappé lo aspettano, nonostante gli screzi della scorsa stagione. I tifosi del Napoli dovranno accontentarsi di Milik, Inglese, Mertens e De Laurentiis, il presidente che qualche settimana fa, in ritiro a Dimaro, aveva sorpreso tutti con la frase "sono io il vostro Cavani".