Lazio, Milinkovic-Savic sul filo: c'è la super offerta

MARIENFELD - Ballano 20 milioni tra la conferma e la cessione di Milikovic: Kezman, agente del centrocampista serbo e intermediario, sarebbe pronto a recapitare sul tavolo di Villa San Sebastiano un assegno da 100 milioni per conto di un club straniero non ancora uscito allo scoperto con la Lazio. La proposta è in arrivo: Real Madrid o Manchester United davanti senza trascurare il Chelsea, ecco le favorite tenendo conto che il mercato in Premier si chiude giovedì e le inglesi sono abituate al botto negli ultimi due o tre giorni. Mettono i soldi sul tavolo e ti dicono “prendere o lasciare”.

LE CIFRE - Lotito, senza cambiare la posizione già espressa a giugno, a cento milioni non lo vende, ne pretende almeno centoventi per prendere in esame la cessione di Milinkovic e non è scontato arrivi il suo ok, questa sarebbe l’indicazione filtrata già da giorni e confermata nel week-end in attesa che la proposta misteriosa venga formalizzata attraverso un fax e l’apertura di una trattativa. Le distanze e le pretese si sono ridotte rispetto a un mese fa. Ronaldo e Higuain hanno sgonfiato certe valutazioni e il serbo è rimasto in bilico. La Lazio sostiene di non averlo messo sul mercato, ma neppure lo ha tolto: aspetta il 17 agosto e non esclude l’ipotesi di una cessione. Prenderà in considerazione e valuterà proposte pesanti, considerate in arrivo.

