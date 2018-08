Calciomercato Lazio: Milinkovic diviso tra Real e rinnovo

MARENFIELD - Un’ora e mezzo di colloquio, seduti a un tavolino sulla terrazza dell’hotel Klosterpforte, quando il buio aveva già circondato il quartier generale della Lazio a Marienfeld. Mercoledì sera il ds Tare e Sergej Milinkovic si sono confrontati a lungo nel ritiro tedesco, dove si sta giocando la partita più dura dell’estate laziale. Portarlo subito al rinnovo per evitare la cessione, ecco la mossa. L’ombra del Real Madrid si è allungata pesantemente sul gioiello serbo, anche se Florentino Perez ha bloccato Modric e non sarebbe intenzionato (facevano sapere ieri fonti interne alla Casa Blanca) ad alzare la posta nella misura in cui si aspetta Lotito. L’agente Mateja Kezman sta agendo da intermediario e tiene i contatti tra le due società, non ancora sfociati in un’offerta ufficiale. È vero, però, che nello scorso week-end l’ex attaccante aveva avvertito la Lazio di una potenziale proposta da 100 milioni in arrivo. Il Real Madrid, giova ricordarlo a testimonianza di quale sia la considerazione nei confronti del centrocampista serbo, segue Milinkovic da due anni e nell’inverno 2017, quando la società biancoceleste era riuscita a strappare il rinnovo e portare la scadenza al 2022, si era avvicinato mettendo sul tavolo 70 milioni.

«Per Milinkovic-Savic giusti 100 milioni, ma resterà alla Lazio»

DUE PIANI - La posizione di Lotito si conosce, è più morbida rispetto all’inizio dell’estate. A 100 milioni dice no, minimo 120 (garantiti e senza commissioni) per pensarci e cominciare a trattare. Il Real Madrid, ceduto in prestito Kovacic, ora sta giocando al ribasso. Aspetta per il rilancio. Le inglesi sono sparite. La Juve a certe cifre non arriva e trattare con Lotito significherebbe mettersi alla pari: non è un gioco a cui la Signora è abituata. Così la Lazio sta provando ad aprire due tavoli. Uno dedicato all’ascolto, perché certi soldi non si rifiutano, l’altro al possibile rinnovo per Milinkovic. (...)

