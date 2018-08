Calciomercato Lazio, Sprocati saluta: vicino il prestito al Parma

ROMA - La lista delle uscite si accorcia di un nome. Mattia Sprocati è a un passo dal Parma: un’operazione in prestito che segue il suo arrivo a Roma, avvenuto a fine giugno. La Lazio l’ha prelevato dalla Salernitana (contratto di cinque anni fino al 2023), ora lo girerà in prestito con diritto di riscatto ai gialloblù. Prevista la possibilità del controriscatto. Si lavora sui dettagli, è stato pagato 2,5 milioni dopo l’ultima stagione convincente. La volontà del presidente Lotito, rimasto colpito dal suo rendimento (10 gol e 7 assist in 34 presenze) è stata decisiva per la promozione in biancoceleste. Adesso il Parma, con la possibilità di crescere e ritornare più forte dopo un campionato di Serie A.