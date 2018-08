Calciomercato Inter, ufficiale Keita: «Sono molto felice, Spalletti importante per me»

MILANO - Keita Balde Diao è un calciatore dell'Inter. Dopo aver svolto le visite mediche presso la clinica Humanitas a Rozzano e raggiunto il Coni per ottenere l'idoneità ha raggiunto la sede del club nerazzurro e firmato un contratto quinquennale. Come spiega la stessa Inter in un comunicato il 23enne attaccante senegalese ex Lazio arriva dal Monaco «in prestito annuale con opzione». Secondo alcune indiscrezioni il prestito costerebbe 5 milioni mentre la cifra del riscatto sarebbe stata fissata a 34 milioni, con il alciatore che dovrebbe guadagnare 3 milioni a stagione.

Ad attenderlo in centro questa mattina a Milano c'erano circa un centinaio di tifosi interisti: nessuna parola per il giocatore, solo un sorriso anche per i cori dei supporter presenti. «Sono molto felice, molto contento, spero vada tutto bene - aveva detto al suo arrivo a Milano ai microfoni di Sky Sport - Spalletti è stato molto importante per la mia scelta. Mi aspetta una grande giornata e, speriamo, una grande avventura con l'Inter».

