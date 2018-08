Diretta Calciomercato chiuso, ecco tutti gli ultimi colpi

ROMA - Chiuse le trattative in entrata per le squadre italiane, ora inizia la stagione che parte domani con gli anticipi Chievo-Juve e Lazio-Napoli. Inzaghi ha messo ufficialmente la parola fine sulla telenovela Milinkovic-Savic, che resterà pezzo pregiato della rosa della Lazio. La Juve, nel frattempo, ha comunicato la rescissione consensuale di Marchisio, che lascia i bianconeri dopo 25 anni. Ospina al Napoli, Zaza al Torino, Gervinho al Parma, Saponara alla Sampdoria e tanti altri colpi tutti qui raccolti.

19.48 Ufficiale Di Gennaro alla Salernitana

Il trequartista lascia la Lazio

19.33 Cagliari-Klavan, è fatta

In extremis i sardi blindano la difesa con l'ex Liverpool

19.27 Foggia, preso Luca Rizzo dal Bologna

Colpo dei pugliesi che si assicurano in prestito il centrocampista ventiseienne

19.01 Destro resta al Bologna

Niente Samp per il centravanti

18.50 Frosinone, Citro va al Venezia. C'è Pinamonti?

L'attaccante va in prestito con diritto di riscatto. Intanto ultimo tentativo per arrivare all'interista

18.45 Lazio, Di Gennaro verso la Salernitana

Il trequartista verso la Campania. Intanto ceduti a titolo temporaneo annuale i calciatori Andrè Anderson Pomilio e Djavan Lorenzo Anderson alla Salernitana. Con identiche modalità è stato ceduto il calciatore Giorgio Spizzichino al Cuneo

18.42 Samp, Saponara ufficiale

Il pupillo di Giampaolo lascia Firenze e approda a Genova: prestito con diritto di riscatto a 9 milioni

18.40 Napoli, Ospina ufficiale

Depositato in Lega il contratto del portiere: prestito con diritto di riscatto

18.29 Ufficiale: Juve, Clemenza e Vogliacco al Padova

Entrambi i talenti bianconeri vanno via in prestito secco

18.20 Milan, Vergara al Cagliari. I sardi lo prestano all'Olbia

Il difensore colombiano in Sardegna a titolo definitivo.

18.12 Maniero al Cosenza

Il centravanti si trasferisce in Calabria da Novara con la formula del prestito

18.04 Napoli, ufficiale il baby Vrakas

Georgios Vrakas, classe 2001, arriva dal Paok

17.38 Parma, Galano al Foggia

Il Parma, dopo aver preso l'attaccante dal Bari due settimane fa, lo cede in prestito con diritto di riscatto ai pugliesi

17.35 Inter, Emmers alla Cremonese. Joao Mario in Russia?

Operazioni in uscita per i nerazzurri, che hanno risposto alla denuncia del Real alla Fifa sul caso Modric.

17.20 Frosinone, ufficiale Cassata

Il centrocampista del Sassuolo, ex Juve, ai ciociari dopo un interessamento del Chievo

17.14 Clemenza, niente Palermo: va al Padova

Il talento della Juventus alla fine non si trasferirà in Sicilia. I rosanero ora interessati a Pucciarelli del Chievo

17.07 Samp, ufficiale Tonelli

Il difensore arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto

17.03 Cagliari, ufficiale Capuano al Frosinone

Tre stagioni e mezzo in Sardegna, ora una nuova avventura per il difensore

17.01 Saponara, sprint Samp-Cagliari

Duello in Serie A per il trequartista della Fiorentina, in uscita dal club viola

16.51 Parma, fatta per Gervinho

L'ex Roma arriva dall'Hebei Fortune a titolo definitivo: contratto fino al 2021

16.42 Empoli, ufficiali Acquah e Uçan

Doppia operazione messa a segno: Andreazzoli ritrova il centrocampista turco che aveva ai tempi della Roma

16.38 Atalanta, ufficiale Rigoni dallo Zenit

Prestito con diritto di riscatto a 16 milioni: questa la formula per l'arrivo del rinforzo per Gasperini

16.32 Samp, sfumato Zaza si prova per Destro

Il club doriano a colloquio con l'agente dell'attaccante del Bologna

16.27 Parma, Sprocati a un passo

L'attaccante, cresciuto nelle giovanili ducali, vicino al trasferimento in Emilia. E continua il pressing su Edera del Torino

16.20 Torino, ecco Soriano

Il centrocampista ex Samp e Villarreal in granata in prestito

16.07 - Bakayoko: «Il Milan ha vinto più della Juve»

Il centrocampista francese si presenta: «Spero di avere lo stesso successo di Desailly»

16.02 - Cosenza, ufficiale Garritano

Il trequartista arriva in prestito annuale dal Chievo

16.00 - Empoli, ufficiale Acquah

Il centrocampista ghanese arriva dal Torino

15.57 - Torino, ufficiale Soriano

Il centrocampista arriva dal Villarreal in prestito con diritto di riscatto

15.37 - Napoli, i convocati per la Lazio: Ospina non c'è

Il portiere colombiano non è ancora stato ufficializzato dal club di De Laurentiis

15.34 - Torino, preso Zaza!

Sorpasso sulla Samp in extremis: l'attaccante rinforza il reparto offensivo di Mazzarri. Stasera è atteso in città

15.15 - Milan, Scarioni: «Il mercato è chiuso»

Il presidente nega colpi dell'ultim'ora a margine della presentazione di Laxalt, Castillejo e Bakayoko

15.06 - Lazio, Inzaghi: «Milinkovic resta»

L'allenatore in conferenza stampa: «Sergej resta alla Lazio, è richiesto da tante squadre ma quest’anno farà parte della nostra squadra»

14.47 - Scambio in vistra tra Atalanta e Udinese

D'Alessandro, esterno mancino, passa in bianconero. Ai bergamaschi, invece, l'esterno iracheno Ali Adnan

14.43 - Zaza, il Torino ha sorpassato la Sampdoria

L'attaccante preferisce il club granata: il Valencia aveva già un accordo con i blucerchiati

14.40 - Frosinone, ufficiale Campbell dall'Arsenal

L'attaccante del Costa Rica arriva a titolo definitivo

14.20 Frosinone, Ardaiz è sbarcato a Milano

L’attaccante uruguaiano del Tanque Sisley è a Milano per firmare

14.12 Chievo, ufficiale l'arrivo di Burruchaga

14.10 - Inter, Karamoh cambia idea? Il Parma si avvicina

Il talento francese aveva inizialmente chiuso le porte a un possibile passaggio in prestito agli emiliani

14.05 Perugia, ufficiale Gabriel dal Milan

Il portiere arriva a titolo definitivo

13.48 - Roma, Gonalons disponibile al prestito al Siviglia

Il centrocampista francese apre alla possibilità di lasciare i giallorossi per trasferirsi in Spagna

13.33 - Zaza, irrompe il Torino

Il club granata si è inserito nella trattativa tra la Sampdoria e il Valencia

13.24 Verona, ceduto Souprayen all'Auxerre

L'esterno sinistro non resta in Italia: ufficiale il suo trasferimento in Francia

13.10 Il presidente della Liga accusa Juve e Inter: «Drogano il mercato»

Durissima intervista di Tebas al quotidiano Abc

13.05 Cagliari, in arrivo Klavan

Un difensore in arrivo per il Cagliari, atteso per le visite Klavan (32) dal Liverpool

12.45 Manchester City, De Bruyne out tre mesi

Guardiola dovrà rinunciare al talento belga bloccato da un infortunio al ginocchio

12.31 Ancelotti: Raggiunti tutti gli obiettivi di mercato

L'allenatore del Napoli nella sua prima conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: «Si è parlato tanto di mercato ma non c'era la necessità di stravolgere questa rosa. Ho chiesto al presidente di non vendere nessuno e De Laurentiis non ha venduto nessuno»

12.28 - Milan, ufficiali Castillejo e Laxalt. Bacca al Villarreal e Lapadula a titolo definitivo al Genoa

Comunicato Ufficiale: Samuel Castillejo e Diego Laxalt ?https://t.co/fwLbWSGEA0 — AC Milan (@acmilan) 17 agosto 2018

12.20 - Perugia, ufficiale Verre

Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria

12.17 - Karamoh, no al Parma: resta all'Inter

Il francese rifiuta il trasferimento al club emiliano

12.16 - Spal, ufficiale: preso Missiroli dal Sassuolo

Il centrocampista arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2021

12.15 - Sampdoria, in arrivo Tonelli dal Napoli

Il difensore in procinto di passare alla corte di Giampaolo

12.11 - Udinese, in aririvo Teodorczyk dall'Anderlecht

L'attaccante polacco andrà a rinforzare il reparto offensivo di Velazquez

11.52 - Roma, Baldissoni: «Le parole di De Laurentiis? Frequenta "uccelli" sbagliati»

Il dg giallorosso risponde alle insinuazioni del presidente del Napoli

11.27 - Fiorentina, Baroni ceduto all'Entella

Il difensore passa al club ligure a titolo definitivo, ma con diritto di controriscatto da parte dei viola

11.15 - Benevento, colpo Kaputska

Il trequartista polacco arriva in prestito dal Leicester

10.50 - Zaza alla Sampdoria: accordo trovato

L'attaccante arriva dal Valencia in prestito oneroso (2 milioni) con riscatto fissato a 12 milioni

10.30 - Il saluto di Marchisio: «Il bene della Juve prima di tutto»

Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore.

Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. pic.twitter.com/AoNuiiZ2cS — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 17 agosto 2018

10.21 - Lazio, tentativo per Lazzari

L'esterno destro dcosta 12 milioni, ma la Spal fa muro

10.10 - Roma, Coric e Zaniolo via in prestito

Il diesse Monchi apre alla cessione a titolo temporaneo per i due giovani talenti

10.07 - Dalla Spagna: «Il Real Madrid cerca un centravanti: Icardi»

L'argentino dell'Inter potrebbe essere il colpo last minute delle Merengues: è quanto sostiene la stampa spagnola

9.57 - Juventus, ufficiale: Marchisio rescinde il contratto

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi bianconeri: il Principino lascia il club di comune accordo con la dirigenza

9.41 - Torino, ufficiale Djidji

Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nantes

9.15 - Napoli, De Laurentiis: «Ho offerto 60 milioni alla Roma per Alisson»

Il presidente: «Un uccellino mi ha detto che Liverpool e Roma hanno lo stesso proprietario»

9.00 - Parma, Gervinho atteso per le visite mediche

L'ex attaccante ivoriano della Roma arriva oggi dai cinesi dell'Hebei Fortune

8.45 - Milan last minute: contatti per Baselli

Il giocatore è valutato 20 milioni: col Torino si lavora al prestito. Rimane anche la pista Rabiot: al Psg potrebbe andare Rodriguez

23.03 Bonifazi-Valdifiori, doppio colpo Spal

I due giocatori arrivano dal Torino: il centrocampista a titolo definitivo, il difensore in prestito

22.50 Soriano al Torino, è fatta

L'ex centrocampista della Sampdoria domani effettuerà le visite mediche con i granata

22.30 Il Real denuncia l'Inter per Modric

Florentino Perez è arrabbiatto con i nerazzurri che hanno contattato senza permesso il croato