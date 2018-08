Il Real cerca un centravanti: rispunta il nome di Icardi

MADRID (SPAGNA) - Prima partita stagionale, prima sconfitta e si respira già aria di crisi attorno al nuovo Real Madrid di Julen Lopetegui. A seguito della sconfitta con i cugini dell’Atletico in Supercoppa europea, infatti, l’ambiente blanco s’interroga sulla qualità e la completezza della rosa affidata all’erede di Zinedine Zidane e, oltre a una certa fragilità difensiva, torna d’attualità l’assenza di un centravanti capace di assicurare i 50 gol a stagione che garantiva Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportano i giornali iberici, preso atto dell’impossibilità di portare a Madrid uno tra Lewandowski, Cavani e Kane, la Casa Blanca avrebbe individuato un nuovo terzetto da cui potrebbe uscire il nuovo attaccante. Il tris sarebbe composto dall’interista Mauro Icardi, in realtà già sondato nei mesi passati, da Timo Werner del Lipsia e dall’ex canterano Rodrigo, ora in forza al Valencia.

EMERGENZA - Il denaro non dovrebbe essere un problema. A quanto pare, infatti, nelle casse del Real, in questo momento, ci sarebbero 300 milioni pronti per essere investiti, che in un primo tempo dovevano essere destinati all’operazione Neymar, che nei piani merengues è stata rimandata alla prossima stagione. Nessuna intenzione, comunque, di spendere cifre fuori mercato. Oggettivamente difficile arrivare ad Icardi, a maggior ragione ora che è scoppiata la guerra tra i due club, con il presidente Florentino Perez che starebbe meditando di denunciare l’Inter per aver contattato Modric, scavalcando a piè pari il Real. Senza trascurare il fatto che pare perlomeno complicato che i milanesi rinuncino al loro referente offensivo a poche ore dalla chiusura del mercato italiano. Più percorribili, invece, le strade che portano al centravanti titolare della Germania, Timo Werner, e all’ispanobrasiliano Rodrigo. Il tedesco, 22 anni, è stato seguito spesso e volentieri dagli osservatori del Real. Nelle ultime due stagioni ha segnato 42 gol complessivi e sembra garantire ampi margini di crescita. Si parla di una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni per il suo cartellino. Maturazione già completata, invece, per Rodrigo, 27 anni, vecchio pallino di Lopetegui, che se l’era portato anche ai Mondiali in Russia. Il bomber levantino nell’ultima stagione è andato a segno in 17 occasioni. La clausola rescissoria prevede l’esborso di 120 milioni, ma il Real conta di chiudere per 80, anche perché in questo momento il Valencia ha abbondanza di attaccanti. Allo stesso Rodrigo, Simone Zaza e Santi Mina, già presenti in rosa, negli ultimi giorni si sono infatti aggiunti anche Michy Batshuayi e Kevin Gameiro.

